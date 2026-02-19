Rob4Green, robotica e IA nell’industria: contributi fino a 300mila euro

Si è aperta la prima call Rob4Green, bando dedicato allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il riuso, la rigenerazione e il riciclo dei sistemi produttivi.

Il programma finanzierà 8 progetti che sviluppino iniziative pilota capaci di integrare strumenti avanzati di robotica, Intelligenza Artificiale e analisi dei dati nei processi industriali. L’obiettivo è favorire la collaborazione tra chi sviluppa tecnologie e chi le applica nei contesti produttivi reali.

Possono partecipare consorzi di almeno due soggetti giuridici stabiliti in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi associati a Horizon Europe. È obbligatoria la presenza di una PMI o startup con ruolo tecnico e di un utilizzatore industriale incaricato di validare le soluzioni sviluppate, con la possibilità di includere anche centri di ricerca o ulteriori imprese come partner.

Il budget complessivo ammonta a 2,4 milioni di euro. Il sostegno economico prevede un contributo massimo di 300.000 euro per progetto.

La call è aperta fino all’8 aprile 2026.