Robert De Niro padre per la settima volta a 79 anni

In un’intervista pubblicata da ET Canada, l’attore americano Robert De Niro ha rivelato di aver avuto il suo settimo figlio, all’eta’ di 79 anni. Il premio Oscar ha dato la notizia durante la promozione del suo ultimo film, “About my father”, in una conversazione sull’equilibrio tra l’essere amorevole e severo quando si tratta di crescere la propria prole. “So che ha sei figli”, ha detto a un certo punto la giornalista, alla quale l’attore ha risposto: “Sette, in realta’. Ho appena avuto un bambino”. I rappresentanti dell’artista hanno confermato che e’ effettivamente diventato di nuovo padre, ma non hanno fornito dettagli su chi sia la madre o sul neonato. Nel 2018 De Niro e la sua seconda moglie, Grace Hightower, hanno chiesto il divorzio dopo oltre due decenni insieme. Il settimo figlio dell’attore si aggiunge a Elliot, 25 anni, e Helen, 11 anni, avuti con la Hightower; a Drena, 51 anni, e Raphael, 46 anni, avuti con la prima moglie, Diahnne Abbott; e ai gemelli Aaron e Julian, 27 anni, avuti con l’ex compagna Toukie Smith.