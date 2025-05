Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV: il primo Pontefice statunitense

La Chiesa cattolica ha un nuovo Papa. Alle 18:07, una fumata bianca ha annunciato al mondo l’elezione del cardinale statunitense Robert Francis Prevost come 267º pontefice della storia. Ha scelto il nome di Leone XIV, diventando il primo Papa di nazionalità americana.

Un’elezione rapida e storica

Il conclave, iniziato il 7 maggio, ha visto la partecipazione di 133 cardinali elettori. Dopo quattro scrutini, nel pomeriggio dell’8 maggio, è stato raggiunto il quorum necessario di 89 voti. L’annuncio ufficiale è stato fatto dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro, con la tradizionale formula latina “Habemus Papam”.

Chi è Papa Leone XIV

Nato a Chicago nel 1955, Robert Francis Prevost è un religioso agostiniano con una vasta esperienza internazionale. Ha trascorso molti anni in Perù, dove ha diretto il seminario agostiniano di Trujillo e ha ottenuto la cittadinanza peruviana. È stato vescovo di Chiclayo e, più recentemente, prefetto del Dicastero per i Vescovi in Vaticano.

La sua elezione rappresenta una scelta di continuità con il pontificato di Francesco, con cui condivide l’attenzione per le periferie e l’impegno per una Chiesa più inclusiva e trasparente.

Le prime parole del nuovo Papa

Dopo aver indossato la talare bianca nella “Stanza delle Lacrime” e aver pregato nella Cappella Paolina, Papa Leone XIV si è affacciato alla Loggia delle Benedizioni per impartire la sua prima benedizione “Urbi et Orbi”. Le sue prime parole sono state: “La pace sia con tutti voi”, un messaggio di speranza e unità per i fedeli presenti in Piazza San Pietro e per il mondo intero.

Le sfide del nuovo pontificato

Papa Leone XIV assume il pontificato in un momento cruciale per la Chiesa cattolica, con sfide significative come la crisi delle vocazioni, la necessità di riforme strutturali e la lotta contro gli abusi. La sua esperienza e il suo impegno pastorale saranno fondamentali per guidare la Chiesa verso un futuro di rinnovamento e speranza.