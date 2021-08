Robert Gallo: “Occorre vaccinarsi, nuovo ceppo Covid causa epilessia e danni neurologici”

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – Sul fronte della lotta al coronavirus c’è anche il problema di chi si rifiuta di vaccinarsi. Anche questo argomento è stato affrontato nel corso della seconda serata del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III – (R)innoviamo il Mezzogiorno. “In Italia c’è il problema dei no vax, che si contrappongono a chi si vaccina -ha chiesto al virologo Robert Gallo la giornalista Paola Bottero, che ha condotto l’evento con il collega Alessandro Russo – Cosa si può fare per far capire a chi non vuole farlo l’importanza della vaccinazione? Come possiamo aiutare chi non è convinto della bontà dei vaccini?”.