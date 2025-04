Robert V. Allegrini, doppio ruolo al vertice della NIAF

La National Italian American Foundation (NIAF) annuncia la nomina di Robert V. Allegrini come nuovo presidente e Ceo, segnando un momento significativo per l’organizzazione che rappresenta gli italoamericani negli Stati Uniti. Allegrini, già presidente dal 2021, assume ora anche il ruolo di Ceo, consolidando la sua leadership all’interno della fondazione. Con una carriera di oltre un decennio come vicepresidente delle Comunicazioni per Hilton nelle Americhe, Allegrini ha gestito le pubbliche relazioni per marchi di lusso come Conrad Hotels & Resorts e Waldorf Astoria Hotels & Resorts a livello globale. In precedenza, ha ricoperto ruoli di rilievo presso Hyatt Hotels Corporation e Swissotel, accumulando un’esperienza internazionale nel settore dell’ospitalità. Oltre alla sua carriera professionale, Allegrini è stato attivamente coinvolto in iniziative culturali e civiche. Ha servito come Direttore Esecutivo del Joint Civic Committee of Italian Americans e ha fondato il capitolo di Chicago dell’Accademia Italiana della Cucina. Attualmente, è Console Onorario della Repubblica di San Marino per una giurisdizione di 5 Stati. La sua dedizione alla promozione della cultura italoamericana è stata riconosciuta dalla Repubblica Italiana, che gli ha conferito il titolo di Commendatore nel 2002 e successivamente quello di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito. Sotto la sua guida, la NIAF ha rafforzato i legami transatlantici, promuovendo iniziative culturali e educative che celebrano l’eredità italiana negli Stati Uniti. La recente nomina di Allegrini a Ceo riflette la fiducia del consiglio direttivo nella sua visione e nel suo impegno per la missione della fondazione.​