Roberta Bacarelli alla guida di Federmoda-Confcommercio Campania

Roberta Bacarelli, stilista e titolare dell’omonima azienda napoletana di abbigliamento, è il nuovo presidente regionale della Federmoda-Confcommercio Campania. E’ stata eletta, assieme al Consiglio direttivo, al termine dell’assemblea costitutiva della Federmoda, di cui fanno parte i soci Confcommercio dei settori Abbigliamento, Calzature ed Accessori delle province di Napoli, Caserta e Salerno, e che rappresenta la più importante organizzazione di categoria del comparto nella regione. “Abbiamo sentito fortemente la necessità – ha dichiarato Roberta Bacarelli – in un momento difficile come quello che stiamo attraversando di riprendere le redini di Federmoda che in Campania e a Napoli non aveva più un direttivo né un presidente. Il nostro comparto è tra quelli più massacrati. Ormai sono sette mesi che non lavoriamo e non abbiamo avuto i giusti sostegni, ci sentiamo abbandonati, siamo invisibili agli occhi delle istituzioni. Mi metto in gioco perché credo sia giusto scendere in campo per aiutare la nostra categoria. Devo dire che mi sento le spalle coperte da una associazione forte come la Confcommercio che a Napoli e in Campania sta lavorando molto bene. Abbiamo una squadra fortissima, composta da nomi illustri del settore. Cominceremo subito a lavorare, abbiamo già la prima riunione fissata per giovedì, affronteremo temi spinosi come la riapertura e i saldi.” Il VicePresidente, responsabile per la provincia di Napoli è Giuseppe Giancristofaro, veterano di Federmoda. “Il settore Moda è fondamentale per la ripartenza dell’economia e rappresenta un’assoluta eccellenza per la Campania- ha dichiarato Giancristofaro – siamo già al lavoro per definire priorità e strumenti per rilanciare il nostro settore”.



Il Consiglio Direttivo

Presidente: Roberta Bacarelli

Vice Presidenti: Giuseppe Giancristofaro (presidente provinciale di Napoli )

Gerardo Prodomo (presidente provinciale di Caserta)

Marco Salvatore (presidente provinciale di Salerno)

Consiglieri: Walter Schmitt, Claudia Catapano, Anna Marino, Daniela Barbaro, Loredana Scialò, Nico Ricciardi, Mario Pierro, Alfredo Catapano, Luigi Longobardi, Luigi Trotta, Raffaele Senatore, Raffaele Durazzano.