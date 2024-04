Roberta Bacarelli, domani la presentazione della collezione Primavera Estate 2024

La collezione primavera estate 2024 di Roberta Bacarelli che sarà presentata martedì 9 aprile all’HBtoo, vuole mettere in risalto l’artigianalità del prodotto e tutto il lavoro che c’è dietro una creazione e quindi un capo. Quel che si vuole celebrare, si legge in una nota, “è la sartoria, la creazione di un abito da zero, cucito sulla personalità di una donna”. “È questo che mi appassiona – afferma la stilista napoletana – lavorare a stretto contatto con le clienti aiutandole attraverso le mie creazioni a valorizzarne la silhouette e la personalità”.

“Il confine tra prêt-à-porter e haute couture – continua – è sottilissimo: esprimere contemporaneità attraverso i miei capi, attraverso i tessuti, è una sfida costante.

In passerella sfilano donne che raccontano la loro sensualità attraverso trasparenze, pizzi, scollature audaci. L’effetto vedo-non-vedo è il segreto per sedurre: gli abiti citano il mondo della lingerie in modo esplicito ed audace. L’effetto nude viene rivisitato per un look diversamente sensuale, abiti di paillettes o lavorazioni di coralli ricamati su tessuti assolutamente made in Italy”.

Sete dalle stampe floreali a volte macro con contrasti evidenti, come il rosso con il fucsia o con il blu Cina, l’arancio con il rosa e il verde. Il verde si declina in varie tonalità ma è il verde menta che la fa da “padrona”. La tuta è, come spesso accade nelle collezioni di Roberta Bacarelli, un must have diventando l’alternativa ideale (e unica) al completo, o all’abito lungo da cerimonia. Mini abiti plissé effetto balloon taffettas dai colori fluo e dalle gonne ampie per un effetto regina. I pantaloni sono maschili e si portano morbidi con le camicie di paillettes o di seta. Gli abiti sono sempre longuette o corti, le silhouette fasciano i corpi o con morbide sete o con tessuti crochet. Da non perdere la capsule in total white inno all’estate 2024.