Roberta Bacarelli presenta all’Hbto la collezione primavera estate: notaie, giornaliste e avvocatesse in passerella

Mirror è il nome della collezione primavera estate 2023 presentata ieri all’Hbtoo di Coroglio da Roberta Bacarelli. Mirror: cioè lo specchio dove ognuna può, se vuole, riconoscersi o ispirarsi ma anche creare l’immagine che le si addice di più.

“La sfilata – si legge in una nota – ha voluto dare spazio a ogni tipo di bellezza. Ogni ragazza o signora incarna un modo diverso di concepire il brand e l’effetto inclusivo e variegato è stato notevole. Un bellissimo paesaggio che tutti conoscono e riconoscono ma per offrirne una versione nuova occorre cambiare prospettiva. Le linee con cui Bacarelli è identificata ci sono nei tessuti e nei decori ma è soprattutto nella fragilità e nella forza che traspare dalle donne tutte che la collezione ha preso corpo.

Vedere delle donne vere portare gli abiti con la stessa disinvoltura delle modelle, ma poter trovare anche piccoli difetti comuni a tutte le donne. Difetti minuscoli ma rincuoranti.La moda può avere altezze e larghezze diverse.

“Ho voluto far uscire in passerella donne di ogni età, misura e soprattutto donne che svolgono tante professioni diverse: avvocati, notai, giornaliste, rappresentanti, professoresse. Poter vedere in diretta come sta un abito su donne dalle taglie normali e non esclusivamente su meravigliosi manichini di un metro e ottantacinque su cui tutto cade alla perfezione, ti dà un senso della realtà e di come gli abiti possono stare bene a persone diverse e anche non perfette. Ho chiesto a clienti amiche di prestarsi a questo gioco delle parti, facendo indossare ad ognuna di loro quello che realmente metterebbe o quello che solitamente compra da me. Quindi vestite e non “travestite”. Quello che avete visto in passerella è quello che probabilmente metteranno a qualche festa o riunione tra amiche. Non sono mancati, come consuetudine i bambini che hanno sfilato con spontaneità e simpatia” commenta Roberta Bacarelli.

Anche il piccolo Brando ha fatto il suo primo ingresso in “società” sfilando tra le braccia della nonna.

Hanno sfilato: Gabriella de Bellis, Piera Garello, Annapaola Merone, Anna Sommella, Maria Teresa Incisetto, Cecilia Rea, Totti Moschini, Rita d’Ascia Bacarelli, Olimpia Vacca, Livia Panico, Imma Majello, Stefania Cafiero, Benedetta De Falco, Nicole Ajello. I piccoli modelli: Riccardo, Tancredi e Katia Moraci, Maria Jose Morra, Antonia Morra, Maria Vittoria Nappi, Sophie Barberio.

