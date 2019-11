La Federazione nazionale della Stampa (Fnsi) ha eletto, per la Commissione lavoro autonomo nazionale (Clan), Roberta De Maddi in rappresentanza della Campania; per l’Assemblea nazionale lavoro autonomo sono state elette Maria Cava e la stessa De Maddi; per la Commissione lavoro autonomo regionale (Clar) i colleghi Paola Cacace, Valerio Esca, Cristian Fuschetto, Carmine Primavera, Stefano Renna e Federica Riccio.