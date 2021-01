Roberta Francavilla e Rocco Rella nel management di Original Marines

Original Marines nomina Roberta Francavilla hr director (direttore delle risorse umane) e Rocco Rella, attuale marketing & e-commerce director, assume anche l’incarico di international sales director.

Roberta Francavilla, manager di comprovata esperienza nell’ambito delle risorse umane, prima di arrivare in Original Marines ha lavorato per oltre 10 anni in aziende modernamente organizzate, con ruoli a responsabilità crescente. Laureata in Psicologia, con una specializzazione in Organizzazione e Personale presso la Business School del Sole24ore, ha iniziato la sua carriera professionale in Vodafone nel 2007; ha poi ricoperto incarichi in ambito HR in aziende appartenenti a differenti segmenti di business quali Prysmian Group, Avio Aereo, Unilever e MD.

Rocco Rella nel suo nuovo ruolo di International Sales Director, complementare all’attuale incarico, avrà l’obiettivo di potenziare la rete fisica di negozi all’estero, sviluppare il business sui mercati internazionali non ancora presidiati e gestire il canale wholesale, il tutto in perfetta sinergia con la strategia digital dell’azienda. Manager con una importante carriera nel marketing, Rocco Rella, prima del suo ingresso in Original Marines ha maturato una lunga esperienza nel Gruppo Natuzzi e prima ancora in 3M Italia.