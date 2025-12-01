Roberta Recchia vince il Premio “Amo questo libro”

Milano, 1 dic. (askanews) – È “Io che ti ho voluto così bene” di Roberta Recchia (Rizzoli) il romanzo vincitore della nuova edizione del Premio “Amo questo libro”. Il riconoscimento, arrivato alla sua ottava edizione, è attribuito dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto presente in tutte le regioni del Paese.

“Ricevere il Premio Amo questo Libro è una grandissima gioia – ha spiegato l’autrice. Sono onorata che quest’anno le libraie e i librai Giunti abbiano scelto di assegnare alla mia opera questo importante riconoscimento, e sono grata che abbiano fatto conoscere a tanti lettori la storia di Luca che, pur ritrovandosi a essere una vittima collaterale del male, non si arrende e continua a credere con forza che ritrovare la felicità sia sempre possibile”. Il nuovo romanzo di Recchia è arrivato dopo il suo fortunatissimo esordio in narrativa con Tutta la vita che resta, tradotto in 16 paesi e caso letterario baciato dal successo di pubblico – oltre 150.000 le copie vendute. Io che ti ho voluto così bene è un romanzo carico di grazia sulla possibilità di rinascere con al centro un protagonista ragazzino travolto da un’ombra dolorosa. Roberta Recchia mette in scena relazioni intense, dialoghi vibranti e una storia che tiene avvinti fino all’ultima pagina.

Grande la partecipazione in questa edizione da parte dei votanti librai. Sono stati circa 800 i voti provenienti dalle librerie GAP di tutto il Paese. Recchia ha prevalso nettamente nella votazione, sono state esaminate pure, come da tradizione, candidature da parte di tutti gli editori.

Il Premio “Amo Questo Libro” da diritto all’opera vincitrice a una vetrina dedicata nelle librerie Giunti al Punto e garantisce l’impegno di tutte le libraie e i librai GAP a consigliare l’opera in vista del Natale.