Roberto Coletta e Chiara Rossato, incarichi di vertice in Deutsche Bank Italy

Deutsche Bank annuncia la nomina di Roberto Coletta a head of International private bank (Ipb) Italy e di Chiara Rossato a head of Human resources Italy. Lo riporta una nota della banca che li definisce “due ruoli cruciali per il percorso di trasformazione e di crescita sostenibile avviato in Italia nell’ultimo biennio”. Nel suo nuovo incarico, Coletta porterà avanti l’evoluzione della divisione Ipb verso l’obiettivo di diventare nel Paese banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie. Rossato avrà invece il compito di guidare il personale della banca nel percorso di cambiamento verso nuovi modelli di servizio e di relazione con la clientela.