Roberto Dante Cogliandro presidente della Commissione espropri della Regione Umbria

Una nomina che è il frutto di una ricerca tra le migliori competenze che hanno operato sul territorio negli ultimi anni e che premia un tecnico napoletano che a lungo ha esercitato la professione notarile in Umbria. La presidente Stefania Proietti ha così voluto garantirsi in un nomina chiave affidando la presidenza della commissione espropri a un giurista esperto, ma allo stesso tempo profondo conoscitore del territorio, con autorevoli relazioni nazionali e internazionali che non potranno che consentire di esercitare al meglio un ruolo in favore della Regione Umbria, dei suoi cittadini e dell’economia del territorio. “Sono molto orgoglioso di questa nomina che la presidente Proietti ha voluto effettuare e confido di poter esercitare il mio ruolo al meglio, mettendo a disposizione della Regione le mie competenze tecniche e perché no anche la mia creatività e grinta di giurista napoletano che ama profondamente questa terra dove a lungo ho vissuto e lavorato e dove oggi posso tornare con un nuovo ruolo”. È questo il commento del notaio Roberto Dante Cogliandro che anche quando ha trasferito la propria sede notarile in Campania non ha mai tagliato i ponti con il territorio umbro dove ha mantenuto salde relazioni costruite negli anni passati come professionista e come professionista socialmente impegnato. Proprio ad Assisi ha tuttora sede l’AINC l’Assicuazione italiana notai Cattolici fondata da Cogliandro.