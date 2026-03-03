Roberto Di Molfetta è il nuovo direttore generale del Comieco

Il consiglio d’amministrazione del Comieco ha annunciato una svolta significativa ai vertici dell’organizzazione: Roberto Di Molfetta è nominato nuovo direttore generale. Prende il posto di Carlo Montalbetti, figura di riferimento del settore, che ha guidato il Consorzio sin dalla sua nascita, contribuendo alla trasformazione del sistema italiano da un modello lineare di smaltimento a un esempio di eccellenza nell’economia circolare. Con quasi trent’anni di esperienza all’interno della struttura, il neo d.g. ha curato le relazioni con enti locali e operatori della filiera, svolgendo un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi nazionali di raccolta. La nuova sfida sarà accompagnare il comparto nell’evoluzione del quadro normativo europeo, garantendo al contempo elevati standard qualitativi della raccolta differenziata in un contesto di mercato sempre più dinamico.