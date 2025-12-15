Roberto Fico: La Giunta? Ci sto lavorando. Nei primi mesi terrò per me la delega alla Sanità

Roberto Fico, neopresidente della Regione Campania, conferma di essere al lavoro per comporre la sua giunta: “Non commento tutti i nomi usciti in questi giorni. Sto lavorando in modo tranquillo e sono già su molti dossier. Credo che faremo un ottimo lavoro, puntando al protagonismo delle forze politiche e a risultati concreti per i cittadini”.

Per il momento, Fico manterrà la delega alla Sanità: “Essendo arrivato qui e avendo già iniziato a elaborare molti dossier, ritengo importante tenere la delega. Nei prossimi 18 mesi valuteremo se nominare un nuovo assessore o assessora”.

Tra le priorità, il presidente segnala il piano di rientro e il ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar Campania.

Sul fronte delle aree interne, ancora nessuna decisione sull’istituzione di un assessorato dedicato. “Vediamo quale soluzione permetta di affrontare più rapidamente temi come trasporti e sanità. È un tema complesso, ma stiamo già lavorando per gestirlo al meglio”, conclude Fico.