Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, scarcerato per motivi di salute

“Oggi nel tardo pomeriggio Roberto Fiore, leader di Forza Nuova da molti mesi in custodia cautelare per l’assedio alla Cgil, è stato scarcerato e tradotto ai domiciliari per motivi di salute, accogliendo la richiesta dei suoi legali Nicola Trisciuoglio e Carlo Taormina”. A riportare la notizia è il giornalista di Spraynews Umberto Baccolo, che in un post pubblicato su Facebook poco dopo la mazzanotte, scrive: “Come noi di Nessuno tocchi Caino credevamo fosse giusto, Roberto Fiore è stato appena scarcerato e tradotto ai domiciliari per ragioni di salute. Tramite il suo avvocato e mio amico Nicola Trisciuoglio, ha mandato in esclusiva per Spraynews un messaggio di ringraziamenti a Rita Bernardini, Samuele Ciambriello, me e gli altri che gli sono stati vicini e si sono interessati alle sue condizioni ed ai suoi diritti in questi mesi, pur venendo politicamente da fronti opposti”.