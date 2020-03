Roberto Greco a capo del Corso di Laurea in Ingegneria Civile della Vanvitelli

Eletto il nuovo presidente del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale. È il professore Roberto Greco, Ordinario di Idraulica ambientale e Idrologia, autore di oltre duecento articoli scientifici pubblicati da riviste nazionali e internazionali e personalità attiva nella ricerca in ambito idrologico. Succede al predecessore, professore Corrado Gisonni, assumendosi un’importante responsabilità, poiché “il Corso di Laurea in Ingegneria Civile vive da anni una fase di crisi in termini di numero di studenti; dinamica che si è reiterata negli ultimi anni e che riguarda diffusamente tutte le sedi di nazionali, con particolare accanimento sulla provincia di Caserta e sulla Federico II”.