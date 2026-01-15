Roberto Lambiase nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno

Roberto Lambiase, già consigliere comunale di Roccapiemonte, stimato avvocato del Foro di Nocera Inferiore e candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista dell’Udc nell’ultima tornata elettorale, è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno. La nomina è stata formalizzata dal senatore Antonio De Poli, su indicazione del presidente nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, e su segnalazione di Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute del partito. “La nomina di Roberto Lambiase rappresenta una scelta di qualità e di prospettiva per l’Udc in provincia di Salerno, ha dichiarato Mario Polichetti. “Parliamo di un professionista serio, di un uomo delle istituzioni che conosce bene il territorio e che ha dimostrato, nel suo percorso politico e amministrativo, competenza, equilibrio e capacità di ascolto. Sono certo che saprà guidare il partito con determinazione e spirito unitario, rafforzandone la presenza e il radicamento tra i cittadini”.

Soddisfazione e senso di responsabilità sono stati espressi dal neo commissario provinciale. “Ringrazio il presidente Lorenzo Cesa, il senatore Antonio De Poli e Mario Polichetti per la fiducia che hanno voluto accordarmi», ha affermato Roberto Lambiase. «Assumo questo incarico con grande impegno e con la volontà di lavorare per una riorganizzazione capillare dell’Udc sul territorio provinciale, valorizzando le energie migliori e costruendo una proposta politica moderata, credibile e concreta, capace di rispondere ai bisogni reali delle comunità”. “Il mio obiettivo – ha concluso Lambiase – è quello di rendere l’Udc un punto di riferimento per quanti credono in una politica fatta di serietà, competenza e attenzione ai territori».