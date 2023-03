Roberto Loiola Amministratore delegato di Gasdotti Italia

Gasdotti Italia, secondo operatore di trasporto di gas naturale in Italia, attivo nel Paese da circa 60 anni e proprietario di un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica, annuncia la nomina di Roberto Loiola ad Amministratore delegato e Direttore generale.

Roberto Loiola, laureato in Ingegneria all’Università di Padova, ha una consolidata esperienza alla guida di aziende leader nei settori delle infrastrutture di rete e nella realizzazione di grandi investimenti infrastrutturali, tecnologici ed industriali. Tra i numerosi incarichi ricoperti in circa 30 anni di carriera, Roberto Loiola è stato Chief Executive Officer del gruppo SIRTI; Senior Vice President di Nokia, Nokia-Siemens, Alcatel-Lucent e Huawei in Italia e all’estero; Amministratore Delegato e Presidente di Alcatel-Lucent Italia. “Il nuovo corso in Sgi – si legge in una nota – testimonia il desiderio degli azionisti, il fondo canadese Ontario Teachers’ Pension Plan e quello svizzero Swiss Life Asset Managers, di supportare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti alle imprese e alle famiglie italiane, e la transizione energetica. SGI continuerà ad investire in tecnologie innovative per favorire lo sviluppo di gas rinnovabili, idrogeno verde e power-to-gas, anche tramite numerose partnership nazionali e regionali”.