Roberto Manuel Carlés nuovo ambasciatore d’Argentina in Italia

Su proposta del Governo, il Senato dell’Argentina ha approvato la designazione del diplomatico Roberto Manuel Carlés ad ambasciatore in Italia. Lo riferiscono i giornali argentini. Nato a Morn, in provincia di Buenos Aires, Carlés ha 39 anni ed è un diplomatico laureato in legge e professore dell’Università di Diritto della capitale argentina. Vicino alla vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner, nell’esposizione del suo programma in Senato, Carlés ha dichiarato che uno dei suoi principali obiettivi è quello di «riposizionare l’Argentina come attore rilevante e lavorare sul piano commerciale» per aumentare le relazioni italo-argentine. Ai senatori Carlés ha inoltre assicurato che nella sua attività diplomatica cercherà di «essere in Italia l’ambasciatore delle 24 province argentine», promuovendo inoltre «lo sviluppo delle industrie culturali» attraverso «l’esportazione di contenuti audiovisivi». Dopo la laurea a Buenos Aires, Carlés ha anche ottenuto un Dottorato in Diritto nell’Università degli Studi di Ferrara, e da quest’anno presiede la onlus Fondazione Laudato Sì, vicina a papa Francesco.