Roberto Marino condirettore del Quotidiano del Sud

La società “Edizioni Proposta Sud S.r.l., editrice del “Quotidiano del Sud”, ha deciso, su proposta del direttore responsabile, Rocco Valenti, di affidare, a partire da domani, 28 settembre, l’incarico di condirettore a Roberto Marino, attuale responsabile dell’edizione della Basilicata del giornale. “Marino, 66 anni, salernitano di origine ma da anni trapiantato in Abruzzo, giornalista professionista dal 1987 – è detto in un comunicato – è dal gennaio 2012 al Quotidiano, dove ha ricoperto gli incarichi di capocronista a Catanzaro e Cosenza e di caporedattore centrale. Dopo gli inizi come cronista a Paese Sera, dove è stato anche caposervizio dello Sport, Marino ha lavorato all’Agl (Agenzia giornali locali) a Roma e per anni nei giornali del gruppo Espresso-La Repubblica: al Tirreno come responsabile delle redazioni di Massa e Carrara, all’Alto Adige-Corriere delle Alpi quale caporedattore centrale vicario e al Centro, quotidiano dell’Abruzzo, prima come caporedattore centrale e poi come direttore responsabile”. “Allievo di Giuseppe Marrazzo, Ennio Simeone e Alfonso Madeo – conclude la nota – Marino ha prestato la sua opera anche come direttore della Nuova Basilicata e redattore nel Giornale di Napoli di Orazio Mazzoni”.