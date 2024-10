Roberto Mazzilli a capo del settore IT della TIM

TIM annuncia importanti cambiamenti organizzativi per rafforzare le sue strutture interne e migliorare il coordinamento del gruppo, a seguito della cessione di NetCo avvenuta il 1° luglio. Queste disposizioni sono orientate a potenziare ulteriormente TIM Enterprise e le attività nel settore dei servizi Ict. Roberto Mazzilli è nominato a capo del chief IT Group Office e riporterà direttamente all’a.d.. Inoltre, è responsabile della funzione Information Technology, che fa riferimento a Elio Schiavo, chief Enterprise and Innovative Solutions Officer. L’obiettivo di queste nuove funzioni è quello di massimizzare lo sviluppo del business nei servizi Ict.