Roberto Morabito presidente del Centro di Ricerche europeo Cetma

Roberto Morabito, direttore del Dipartimento Enea di Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, è il nuovo presidente del Cetma – Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali. “Sono onorato di essere stato nominato presidente di CETMA, una realtà che negli anni è diventata un’eccellenza nell’ambito dei processi innovativi di produzione di materiali compositi e polimerici e nel design di prodotti e dispositivi intelligenti”, commenta il neo presidente. Morabito, dottore di ricerca in Scienze chimiche presso l’università La Sapienza di Roma, è in Enea dal 1987 e attualmente ricopre anche la carica di presidente della Piattaforma italiana dell’economia circolare Icesp. Docente a contratto in diverse università e membro di comitati di esperti nazionali e internazionali, ha coordinato decine di progetti di ricerca, nazionali e internazionali, nel campo della chimica e delle tecnologie ambientali, avendo al suo attivo oltre 150 pubblicazioni tecnico-scientifiche.