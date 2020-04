L’avvocato napoletano Roberto Nigro entra in Mjh Alma come responsabile dell’area Venture Capital. Nigro, una laurea in Giurisprudenza alla Seconda Università di Napoli nel 1999, lascia lo studio Lipani Catricalà & Partners, con cui collaborava dall’inizio del 2019. Precedentemente, aveva lavorato in primari studi legali italiani tra i quali Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Labruna Mazziotti Segni. Nigro è specializzato in diritto societario nonché in diritto bancario e finanziario ed ha concentrato la sua attività nel settore delle operazioni di finanziamento e di finanza strutturata, di corporate finance, di investimento industriale e finanziario, delle acquisizioni e fusioni societarie, del private equity e delle ristrutturazioni.