Roberto Parrella nominato presidente del Nitag

Roberto Parrella, Presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali nonche’ Direttore Uoc Malattie Infettive a indirizzo respiratorio Aorn Ospedali dei Colli “Monaldi-Cotugno-CTO” di Napoli, e’ stato nominato Presidente del Nitag, l’organo indipendente col compito di supportare, dietro specifica richiesta e su problematiche specifiche, il ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni “evidence-based” sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando prove scientifiche. Un risultato importante per la stessa Simit, che e’ da sempre impegnata nel sottolineare l’importanza della prevenzione, in particolare attraverso le vaccinazioni, fondamentali in ogni fascia d’eta’. “In qualita’ di Presidente della Simit – Societa’ Italiana di Malattie Infettive e Tropicali desidero ringraziare vivamente il Ministro Prof. Orazio Schillaci per la mia nomina a Presidente del Nitag – commenta Roberto Parrella -. Questa nomina e’ sicuramente un riconoscimento importante per la Simit che rappresento e un apprezzamento per quanto fatto dalla nostra societa’ nel campo delle malattie infettive e dei vaccini in particolare. L’offerta vaccinale rappresenta uno strumento straordinario di prevenzione e un’offerta di salute da cui non si puo’ prescindere. Voglio ricordare che il nostro calendario vaccinale e’ fortemente apprezzato in ambito scientifico per la sua valida offerta. Per questo voglio ringraziare anche tutti i colleghi che hanno fatto parte del precedente Gruppo Tecnico per tutto cio’ che hanno saputo realizzare in questi anni. Certamente ancora tanto bisogna fare in ambito vaccinale ma, sono sicuro che con tutti i nuovi componenti del Nitag si potra’ instaurare un utile confronto e una proficua collaborazione sostenuta da solidi dati scientifici e indirizzata unicamente alla salvaguardia della salute pubblica e individuale”.