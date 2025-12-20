Roberto Petri alla guida di Assoporti: in carica dal primo gennaio

Assoporti, l’associazione dei porti italiani, ha eletto all’unanimità il nuovo presidente che entrerà in carica il primo gennaio. Si tratta di Roberto Petri, presidente di Italimmobili, 76 anni, già componente dei cda dell’Eni (dal 2011 al 2014), di Finmeccanica (dal 2005 al 2008) e Fintecna (dal 2003 al 2006) e dal 2008 al 2011 capo della segreteria dell’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa. Raccoglierà il testimone da Rodolfo Giampieri il cui mandato scadrà il 31 dicembre e che ha guidato l’associazione negli ultimi 4 anni e mezzo. “La scelta di Roberto Petri risponde alla volontà dell’assemblea degli associati di garantire continuità all’azione di Assoporti, consolidando al tempo stesso un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni, a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’Unione Europea e con l’intero cluster marittimo-portuale”. “Sono onorato di essere stato scelto per questo prestigioso incarico a favore del sistema portuale della nostra Nazione – ha commentato Petri a fine assemblea – e intendo impegnarmi per il comparto con lo spirito di collaborazione e concertazione con tutti gli stakeholder. La mia cultura ed esperienza personale vede nel mare e nella portualità una delle fonti storiche di ricchezza e di progresso per la nostra Nazione. In quest’ottica, in stretta collaborazione con i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, lavorerò perché questa importante fase di trasformazione possa tradursi in un rafforzamento di tutto il settore”. Giampieri nel suo intervento di saluto ha ringraziato i presidenti, i segretari generali e tutti i dipendenti delle Adsp oltre alla sua struttura. “Sono lieto di aver accompagnato l’associazione in questi 4 anni e mezzo durante i quali abbiamo affrontato tante sfide tutti insieme”.