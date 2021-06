Roberto Race nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

“La nomina del presidente del Comitato d’Indirizzo della Fondazione Valenzi Roberto Race a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è un riconoscimento importante per tutti noi e per il Mezzogiorno”. Lo dichiara la Presidente della Fondazione Valenzi, Lucia Valenzi, in occasione della consegna questa mattina a Milano nell’auditorium del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

“Viene premiato, insieme ai meriti professionali, l’impegno della Fondazione per il sociale e la collettività. Un percorso che la Fondazione ha iniziato con Race Segretario Generale nel 2009 e che ci ha visto realizzare in questi 12 anni un punto di riferimento per un libero e sereno dialogo su temi riguardanti la memoria e l’attualità, con almeno 350 eventi nel campo della cultura e dell’arte e 30.000 presenze, coinvolgendo in progetti educativi 10.000 studenti di ogni ordine e grado”.

L’onorificenza si aggiunge a quella della presidente del Comitato Scientifico Lida Viganoni, insignita dal Presidente Napolitano come Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2013.