Roberto Regoli presidente e nuove nomine: svolta per la Fondazione Joseph Ratzinger – Benedetto XVI

Cambio ai vertici della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. La Segreteria di Stato ha scelto come presidente del consiglio d’amministrazione don Roberto Regoli: rimangano membri l’arcivescovo Georg Gänswein, il professor Achim Buckenmaier, Francesca Bazoli e Alberto Gasbarri. Il comitato scientifico nominato dal Papa vede i cardinali Kurt Koch, Ángel Fernández Artime, gli arcivescovi Salvatore Fisichella, Rudolf Voderholzer e Bruno Forte. La segreteria per l’Economia ha nominato al collegio dei revisori dei conti Aurelio Ingrassia e dalla Segretaria di Stato arrivano le nomine di Andrea Filippi e Giuseppe Mascarucci.