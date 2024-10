Roberto Sergio direttore ad interim di Rai San Marino

Roberto Sergio, attuale direttore generale Corporate della Rai, è nominato ad interim a capo di Rai San Marino, nota anche come San Marino RTV, succedendo a Andrea Vianello che lascia l’incarico a marzo 2024. Nato a Roma nel 1960, Sergio è laureato in Scienze Politiche e in Scienze della Comunicazione. Inizia la sua carriera professionale nel 1985 presso Sogei – Società Generale d’Informatica Spa. Nel 1997 passa a Lottomatica Italia Servizi, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità, occupandosi di relazioni esterne e sviluppo del business. La sua carriera in Lottomatica Spa ha raggiunto il culmine con la nomina a presidente del consiglio d’amministrazione. Il suo ingresso in Rai nel 2004, come direttore dell’area Nuovi Media, segna un punto di svolta nella sua carriera. Da allora, Sergio ricopre diversi ruoli di rilievo, tra cui la presidenza di Rai Way e la Direzione Radio, contribuendo in modo significativo all’innovazione e allo sviluppo dei servizi dell’azienda.