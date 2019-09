Roberto Sommella nominato condirettore di MF-MilanoFinanza

Class Editori ha nominato Roberto Sommella condirettore di MF-MilanoFinanza, giornale di finanza ed economia guidato da Paolo Panerai (con Edoardo Di Biasi consigliere delegato per i contenuti editoriali) e direttore di Milanofinanza.it. Sommella, comunica il gruppo, ha già lavorato negli anni scorsi ai vertici del giornale di Class Editori. Scrivendo moltissimo, più recentemente, sulle problematiche dell’Unione Europea. E’, anche per questo, cittadino onorario di Ventotene, dove vissero al confino europeisti come Altiero Spinelli. Nel nuovo incarico potrà occuparsi anche di sviluppare un progetto editoriale di stampo comunitario, partendo dalla testata da lui ideata e fondata, lanuovaeuropa.it. Romano, 54 anni, sposato e padre di due figlie, è autore e coautore di libri quali L’euro è di tutti, Sboom, Euxit, Gli Arrabbiati, Disuguaglianze, MM Metodo Marchionne. Euxit, uscita di sicurezza per l’Europa, candidato al Premio Matteotti, è stato tradotto in lingua inglese, mentre Sboom è arrivato in finale al Premio Voltaire. Ha scritto sulle tematiche europee per Corriere della Sera, MF-Milano Finanza, Messaggero, Avvenire, Europa, Espresso e Huffington Post Italia. Con la sua associazione, La Nuova Europa, ha fondato a Ventotene una Scuola d’Europa, molto apprezzata dalla Francia di Emmanuele Macron. Esperto di antitrust e concorrenza (è stato per vari anni responsabile delle relazioni istituzionale dell’Agcm), cura un seminario presso il Dipartimento di Scienze Politiche all’Università Roma Tre e sull’Europa ha una rubrica economica settimanale su Radio Radicale (fonte primaonline).