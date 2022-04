Roberto Tomasi sul gradino più alto del Consorzio Elis

L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, è nominato presidente del consorzio Elis per il prossimo semestre. Tomasi riceve l’incarico nel corso del Ceo Meeting che vede le aziende del Consorzio riunite presso la sede di Luiss Business School a Villa Blanc a Roma. “Stiamo riflettendo – dichiara dopo l’elezione – su quelle che sono le strategie future, dal mondo dell’energia, alle infrastrutture, al welfare, al mondo del cibo e dell’acqua“. Annunciati anche investimenti per 7 miliardi di euro sulla rete autostradale italiana.