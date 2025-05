Roberto Tonna confermato Ceo di Ala

Il Consiglio di amministrazione di Ala Spa, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace & Defence”), si è riunito in data odierna sotto la Presidenza di Fulvio Scannapieco e ha deliberato di attribuire deleghe e poteri ai sensi dell’art. 27 dello statuto sociale e secondo comma dell’art. 2381 c.c. ai consiglieri Fulvio Scannapieco, Vittorio Genna, Roberto Tonna e Matteo Scannapieco, in continuità con le attività svolte nel corso del precedente mandato.

In particolare, in ragione delle deleghe gestorie conferite, il consigliere Roberto Tonna è stato confermato Ceo (Chief executive officer) della Società.

Inoltre, Il Consiglio di amministrazione, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in proprio possesso, ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza – di cui all’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e alla Procedura dei Criteri applicativi per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori – del Consigliere Andrea Costantini.