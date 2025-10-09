Roberto Troncarelli nuovo presidente del Consiglio nazionale dei geologi

Il geologo Roberto Troncarelli è il nuovo presidente del Consiglio nazionale dei geologi (Cng). L’elezione è avvenuta oggi a Roma, presso la sede del Consiglio in via Vittoria Colonna, dove si è insediato anche il nuovo Consiglio Nazionale. Per la prima volta la presidenza del Cng è affidata a un professionista del Lazio, circostanza che l’Ordine dei Geologi del Lazio ha accolto con particolare soddisfazione.

Troncarelli, già consigliere nazionale e presidente dell’Ordine del Lazio per tre mandati consecutivi, è attivo da anni nella promozione della cultura geologica come strumento di sicurezza del territorio, prevenzione del rischio e pianificazione sostenibile. “L’’elezione di Roberto Troncarelli rappresenta un riconoscimento per l’intera comunità dei geologi del Lazio”, ha commentato Simonetta Ceraudo, presidente dell’Ordine regionale, sottolineando “l’impegno e la competenza dimostrati nel corso della sua carriera”.

L’Ordine dei Geologi del Lazio ha inoltre espresso un ringraziamento al presidente uscente Francesco Arcangelo Violo, per il lavoro svolto negli anni alla guida del Consiglio Nazionale, in particolare nelle politiche di prevenzione e valorizzazione della professione.