È Roberto Vavassori, chief public affairs officer e membro del board di Brembo, il nuovo presidente dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, per il quadriennio 2023-2026. Eletto dall’assemblea generale degli associati Anfia, Vavassori ha in squadra 3 vicepresidenti eletti dai gruppi: Marco Stella, in rappresentanza dei componentisti, Umberto Tossini in rappresentanza dei costruttori, Silvio Angori per il gruppo Car Design & Engineering.