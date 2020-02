Robiglio (Ebano), ‘Torino il nostro hub per il mercato europeo’

Torino, 13 feb. (Labitalia) – “Torino sarà il nostro hub per il mercato europeo. Puntiamo sulle forti competenze presenti nel territorio e sul suo ruolo naturale di luogo di contaminazione tra Italia e Francia”. Spiega così l’apertura della sede del Gruppo Ebano a Torino il fondatore e presidente della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio. La holding apre a palazzo Graneri della Roccia, in via Bogino 9, sede anche del Circolo dei Lettori, sia un ufficio di rappresentanza e commerciale che una seconda sede operativa di Btrees, l’agenzia di comunicazione e marketing digitale del gruppo. Il gruppo ha aumentato da poche settimane a un milione di euro il capitale sociale di Cef publishing e l’ha trasformata in spa e a fine estate, aveva rilevato le quote di minoranza di Cef publishing, diventandone proprietaria al 100%.

“Torino – dice – ha un grande potenziale, un tessuto imprenditoriale fatto di migliaia di imprese di grande livello per posizionamento nei mercati internazionali e qualità dei prodotti, e grandissimi talenti formati in università d’eccellenza come quelle piemontesi”. Sono i numeri a rappresentare la costante crescita del Gruppo Ebano: circa 18 milioni di fatturato nel 2018 e una crescita negli ultimi 6 anni dell’800%, 8 società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annuale che ormai supera le seimila unità per il solo business della formazione a distanza e un piano di crescita per linee interne ed esterne con investimenti nel solo 2018 di 700 mila euro.

L’azienda è stata premiata da Deloitte nella sede di Borsa Italiana con il premio Deloitte best managed companies’: il riconoscimento rivolto alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance, promosso da Deloitte in collaborazione con Altis Università Cattolica, Confindustria e Elite, il progetto del London stock exchange group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale. Il Gruppo Ebano, tramite Cef publishing, è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Il Gruppo è impegnato nel sociale e nella sostenibilità. La politica aziendale di Ebano, volta a perseguire alti standard in termini di sostenibilità e impatto sociale, ha permesso, attraverso la partecipata Cef publishing, di ottenere la certificazione b Corp, rilasciata dalla B Corporation, l’ente non-profit americano.