“Robo-advisor per gli investimenti? Ecco cosa serve sapere”

Gli ultimi decenni sono stati spettacolari per gli investitori privati.

La quantità di opportunità che sono diventate disponibili anche ai piccoli investitori retail è immensa rispetto al passato.

Tutto è iniziato nel 1976, quando Vanguard ha introdotto il primo fondo indicizzato disponibile al pubblico.

Da allora i fondi comuni d’investimento in indici e gli ETF sono esplosi in termini di accessibilità.

Non c’è dubbio che la riduzione delle commissioni e l’utilizzo di fondi indicizzati come strumenti sono due elementi che aumentano le probabilità di successo nel lungo termine.

Naturalmente, il solo fatto che ci sia un’offerta di strumenti varia ed economica non significa che il problema sia risolto.

C’è ancora da scegliere i fondi comuni d’investimento e gli ETF “giusti”, poi costruire un portafoglio e poi gestirlo. Chi non è un professionista del mondo finanziario o almeno un appassionato, troverà difficile prendere tutte queste decisioni, soprattutto ora che ci sono così tanti fondi ed ETF tra cui scegliere.

Questo è esattamente il problema che i consulenti robotizzati come Moneyfarm stanno cercando di risolvere. La loro missione è quella di farsi carico del delicato lavoro di creazione e di gestione del portafoglio di investimenti. In sostanza permettono all’utente di concentrarsi esclusivamente sull’alimentare il conto. In molti casi fanno un buon lavoro, ma hanno anche alcuni punti deboli, e alcuni di loro promettono più di quanto possano effettivamente fare. In questo articolo si parla di cosa forniscono i consulenti robotizzati, come funzionano, quando possono essere utili e quali sono i lati negativi. Cosa sono i Robo Advisor?

I Robo advisor sono piattaforme di investimento automatizzate che si occupano della costruzione e della manutenzione di un portafoglio di investimenti per gli utenti. Basta aprire un conto d’investimento, rispondere ad alcune domande sui propri obiettivi e sulla tolleranza al rischio, e la piattaforma inizia a investire il denaro in un portafoglio pre-costruito. Tipicamente si tratta di una raccolta di ETF a basso costo. I vantaggi dell’uso dei consulenti robotizzati 1. Facilità d’uso

Un grande vantaggio dei consulenti robotizzati è che rendono le cose più facili.

Di solito è molto semplice aprire un conto, impostare versamenti continui, rispondere ad alcune domande sui propri obiettivi e sulla tolleranza al rischio ed essere inseriti in un portafoglio che corrisponda al proprio profilo di rischio. 2. Portafogli di alta qualità a basso costo Le statistiche parlano chiaro: un portafoglio composto da fondi indicizzati a basso costo offre dall’80 al 90% di probabilità di sovraperformare qualsiasi altra cosa. 3. Efficienza fiscale

Senza scendere in dettagli tecnici, molti consulenti robotizzati offrono servizi che possono aumentare il rendimento al netto delle imposte.

I lati negativi dell’utilizzo dei Robo-consulenti

1. Non sono pianificatori finanziari

Alcuno robo-advisor si vendono come sostituti dei pianificatori finanziari

È vero che in termini di costruzione del portafoglio, la maggior parte di questi consulenti robotizzati sono altrettanto bravi e onestamente migliori della maggior parte semplicemente per il loro costo inferiore. La costruzione del portafoglio da sola è un servizio, e non c’è davvero bisogno di pagare troppo per averla.

Però un buon pianificatore finanziario fa molto di più, magari conosce personalmente il cliente e lo aiuta a creare e realizzare un piano complesso per raggiungere specifici obiettivi personali.

I Robo-consulenti non sono pianificatori finanziari. Forse la tecnologia ci arriverà un giorno, ma per ora sono semplicemente uno strumento che aiuta a implementare e gestire bene il portafoglio di investimenti.

2. Non garantiscono prestazioni

Questo vale per qualsiasi investimento, quindi non si tratta specificamente di una frecciatina ai consulenti robotizzati.

I consulenti robotizzati espongono a rischi pari a quello di qualsiasi investimento. A volte i ritorni saranno ottimi. A volte si perde denaro. Nel lungo termine sono statisticamente vantaggiosi.

È una buona idea usare un Robo Advisor?

Nel complesso i Robo Advisor sono un’opzione ottima. Offrono portafogli d’investimento di qualità, basati su strumenti a basso costo, rendendo facile investire bene indipendentemente dal punto di partenza.

Rispetto ai fondi “tutto incluso” a basso costo come quelli offerti da Vanguard, iShares, Blackrock e altri, hanno un costo leggermente superiore.

È importante riconoscere che si tratta semplicemente di strumenti di gestione degli investimenti, non di pianificatori finanziari veri e propri.

Per chi è alla ricerca di un modo semplice per implementare un portafoglio di investimenti di qualità, i consulenti robotizzati sono una buona scelta.