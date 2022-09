Robobug, arriva lo scarafaggio cyborg comandato a distanza e alimentato a energia solare

Scarafaggi cyborg telecomandati e dotati di un minuscolo modulo di controllo wireless alimentato da una batteria ricaricabile, collegata a una cella solare, sono stati progettati da un team internazionale guidato dai ricercatori del Riken Cluster for Pioneering Research (Cpr), in Giappone. Nonostante i dispositivi meccanici, l’elettronica ultrasottile e i materiali flessibili consentono agli insetti di muoversi liberamente. Questi risultati, riportati sulla rivista scientifica Flexible Electronics, contribuiranno a rendere l’uso degli insetti cyborg una realtà pratica. I ricercatori hanno cercato di progettare insetti cyborg, in parte insetto, in parte macchina, per aiutare a ispezionare aree pericolose o monitorare l’ambiente. Tuttavia, affinché l’uso degli insetti cyborg sia pratico, i gestori devono essere in grado di controllarli a distanza per lunghi periodi di tempo. Ciò richiede il controllo wireless dei segmenti delle gambe, alimentato da una minuscola batteria ricaricabile. Mantenere la batteria adeguatamente carica e’ fondamentale: nessuno vuole che una squadra di scarafaggi cyborg improvvisamente fuori controllo vada in giro. Sebbene sia possibile costruire docking station per ricaricare la batteria, la necessità di restituire e ricaricare potrebbe interrompere le missioni urgenti. Pertanto, la soluzione migliore e’ includere una cella solare a bordo in grado di garantire continuamente che la batteria rimanga carica. Guidato da Kenjiro Fukuda, del Riken Cpr, il team ha effettuato gli esperimenti su scarafaggi del Madagascar, che sono lunghi circa 6 cm. Hanno attaccato il modulo di controllo delle gambe wireless e la batteria ai polimeri di litio alla parte superiore dell’insetto sul torace utilizzando uno zaino appositamente progettato, che e’ stato modellato sul corpo di un modello di scarafaggio. Lo zaino e’ stato stampato in 3D con un polimero elastico e si e’ conformato perfettamente alla superficie curva dello scarafaggio, consentendo al dispositivo elettronico rigido di essere montato stabilmente sul torace per piu’ di un mese.