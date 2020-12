Robot e macchine intelligenti a I-RIM: l’evento virtuale che ridisegna il futuro prossimo

Al via giovedì 10 dicembre I-RIM 3D, la 3 giorni di robotica e macchine intelligenti ospitata all’interno dell’evento virtuale “Maker Faire Rome – The European edition”. Per le giornate del 10, 11, 12 dicembre è previsto un programma ricco di appuntamenti aperti ad un pubblico di curiosi e addetti ai lavori, fruibili gratuitamente al sito: https://i-rim.it/it/evento/.

Alla sua seconda edizione I-RIM 3D costituisce già un riferimento per chi vuole fare innovazione tecnologica: un punto di incontro tra ricerca e industria, dove confrontarsi su temi importanti come l’elaborazione del Piano Nazionale della ricerca 2021-2027 e le nuove iniziative legate al rilancio dell’economia italiana che non può non passare dalla ricerca e dall’innovazione nella robotica e nelle macchine intelligenti. L’edizione di quest’anno, che sta registrando numeri record di partecipazione, è stata curata dai soci I-RIM Barbara Mazzolai, direttrice del Centro di Micro-BioRobotica (CMBR) dell’Istituto Italiano di Tecnologia e da Domenico Prattichizzo, professore dell’Università di Siena e ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Nel corso di I-RIM 3D si svolge anche la seconda conferenza italiana di Robotica e Macchine Intelligenti, durante la quale saranno presentati i risultati delle ricerche più recenti dei maggiori laboratori e centri di ricerca italiani, con una particolare attenzione alle nuove prospettive e opportunità del nostro Paese nei settori scientifici, tecnologici e produttivi della Robotica e delle Macchine Intelligenti. Il programma prevede poi , tra l’altro, 4 tavole rotonde su industria, salute, spazio, evoluzione del genere umano e politiche per lo sviluppo del Paese; più di 140 seminari scientifici; sessioni plenarie con ospiti internazionali come Jamie Paik, Oussama Khatib, Brad Nelson e Barbara Webb; 11 workshop sui temi più importanti della robotica e machine intelligenti; e infine stand virtuali del Padiglione I-RIM 3D Expo (11, 12, 13 dicembre), ossia stanze virtuali con collegamenti in diretta dai laboratori dei centri di ricerca soci di I-RIM.