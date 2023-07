Robotica e Intelligenza artificiale: dall’IIT contributi fino a 700mila euro

L‘Istituto Italiano di Tecnologia lancia un bando da 12 milioni, finanziato dal Pnrr nell’ambito del progetto Raise. L’obiettivo è la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per favorire processi di accelerazione tecnologica e stimolare l’innovazione con robotica e intelligenza artificiale nelle aree della sostenibilità ambientale e sociale, dell’urbanizzazione inclusiva, della salute e dell’innovazione portuale. Il bando si propone di supportare la fase di accelerazione tecnologica dei progetti di ricerca sviluppati dagli Spoke scientifici e ne vuole facilitare la vicinanza al mercato. Il bando è stato studiato da un gruppo congiunto dei tre enti di ricerca che coordinano gli Spoke (IIT, CNR, Università di Genova) e dell’HUB per favorire l’allargamento di Raise con nuovi affiliati in una rete di collaborazione con aziende di eccellenza nel Mezzogiorno. L’obiettivo primario del bando è quello è di stimolare lo sviluppo dell’innovazione in Liguria e creare filiere industriali e di ricerca e sviluppo con il Mezzogiorno. Il bando finanzia progetti con contributi fino a 500mila euro nel caso di impresa singola o partenariato di micro, piccole e medie imprese, e fino a 700mila nel caso di partenariati comprendenti una grande impresa. Le proposte progettuali saranno raccolte dal 5 luglio al 20 settembre e il processo di valutazione sarà condotto da un panel di esperti selezionati e successivamente analizzate dai team di ricerca degli Spoke.