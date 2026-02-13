Robotica e medicina, a Campania NewSteel il talk di Fanny Ficuciello su IA e chirurgia del futuro

Nuovo appuntamento con il ciclo HydePark Coroglio promosso da Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 e partecipato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza.

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 15, nella Sala Mario Raffa della sede di Campania NewSteel, si terrà il talk “Robot per la cura dell’uomo: sfide e opportunità”.

Protagonista dell’incontro sarà Fanny Ficuciello, docente di Robotica e Controllo presso l’Università Federico II e vicedirettrice del Centro Interdipartimentale per l’Avanzamento della Ricerca in Chirurgia Robotica ICAROS. Al centro dell’intervento, la convergenza tra intelligenza artificiale, robotica e medicina, con un focus sull’integrazione tra materiali innovativi e design bioispirato, considerati elementi chiave della nuova generazione di robot destinati a trasformare il trattamento e la cura dei pazienti.

Nuovi paradigmi di controllo

La crescente complessità di queste tecnologie impone lo sviluppo di paradigmi di controllo avanzati. Ficuciello, esperta di algoritmi per l’autonomia supervisionata, illustrerà le attività di frontiera condotte dal centro ICAROS, dalla ricerca di base fino alla realizzazione di prototipi per la riabilitazione e la chirurgia.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare precisione e sicurezza degli interventi, dall’altro intercettare le opportunità di un mercato globale in rapida espansione, in cui la robotica medicale rappresenta uno dei settori più dinamici.

L’incontro è aperto al pubblico. Informazioni disponibili sul sito ufficiale di Campania NewSteel.