Robotica e riabiliazione, Fit4MedRob e Federico II aprono nuovi laboratori a Città della Scienza

Tre giorni dedicati alla robotica medica e alla riabilitazione con uno sguardo rivolto al futuro dell’assistenza sanitaria. L’innovazione tecnologica è al centro dell’iniziativa promossa dal progetto Fit4MedRob – Fit for Medical Robotics, appuntamento internazionale dedicato allo sviluppo di tecnologie biorobotiche e digitali applicate alla riabilitazione e all’assistenza.

Fit4MedRob è un progetto quadriennale che si concluderà a dicembre 2026, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Complementare con oltre 120 milioni di euro. Circa il 30 per cento delle risorse è assegnato all’Università degli Studi di Napoli Federico II, capofila dello Spoke 3 – Integration of Networks and Services, incentrato sullo sviluppo di tecnologie e dispositivi per la robotica riabilitativa all’interno del più ampio settore della robotica medica.

“La Federico II ha investito molto su questo progetto e si inserisce nel grande sforzo che come ateneo stiamo portando avanti rispetto ai programmi Pnrr – ha spiegato il rettore Matteo Lorito –. Si tratta di un progetto che promette di dare piena sostanza all’obiettivo principale della ricerca: consegnare qualcosa alle comunità. Nel campo della salute significa essere più inclusivi, offrire più opportunità per una sanità personalizzata e, allo stesso tempo, introdurre innovazione nella soluzione di problemi complessi, alleggerendo anche il peso del Sistema sanitario nazionale. È un progetto di grande respiro”.

Ricerca e nuovi laboratori a Città della Scienza

Nell’ambito dello Spoke 3, la Federico II ristrutturerà, in collaborazione con Città della Scienza, i padiglioni Marie Curie e F2. Nei nuovi spazi i ricercatori della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base lavoreranno allo sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare la salute e i percorsi di riabilitazione.

Gli obiettivi del progetto sono ambiziosi: superare i limiti delle soluzioni robotiche attuali e aprire la strada a una nuova generazione di sistemi robotici biomedicali più efficaci, adattivi e sostenibili, contribuendo allo sviluppo di un modello di welfare più inclusivo e capace di rispondere ai bisogni reali di pazienti e operatori sanitari.

“I dati di mercato ci dicono che le applicazioni di robotica medica hanno avuto un tasso di crescita superiore al 100 per cento nell’ultimo anno – ha spiegato Bruno Siciliano, coordinatore per l’ateneo dello Spoke 3 –. Queste tecnologie possono essere ulteriormente migliorate non solo per la cura e l’assistenza di chi necessita di riabilitazione neurologica o sensomotoria, ma anche per aiutare le persone nello svolgimento di lavori fisicamente gravosi, favorendo posture ergonomiche e migliorando la qualità della vita e del lavoro”.

Un progetto nazionale per rivoluzionare la riabilitazione

Fit4MedRob coinvolge 25 tra università, fondazioni e strutture sanitarie impegnate nella lotta contro le patologie neurologiche. L’obiettivo è rivoluzionare i modelli di riabilitazione e assistenza per persone di tutte le età con limitazioni motorie, sensoriali o cognitive, temporanee o permanenti.

Il progetto punta sull’integrazione tra robotica biomedicale, tecnologie digitali avanzate e nuovi modelli di continuità assistenziale in grado di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura.

“Il progetto Fit4MedRob nasce da un partenariato molto complesso – ha sottolineato Emilio Fortunato Campana, presidente della Fondazione Fit4MedRob – tra enti di ricerca, università e numerosi ospedali. L’obiettivo è mettere insieme la ricerca più avanzata nella robotica assistita per scopi medicali, i clinici che utilizzano queste tecnologie e i pazienti, per progettare strumenti nuovi capaci di superare le difficoltà attuali”.

Dalla prevenzione all’assistenza domiciliare

Il concetto chiave è quello della continuità della cura, che va dalla prevenzione fino all’assistenza domiciliare nelle fasi croniche della malattia. Le nuove tecnologie permettono trattamenti personalizzati e modulabili lungo tutto il processo riabilitativo.

Protesi robotiche ed esoscheletri possono ripristinare funzioni motorie e di presa, aumentando autonomia e qualità della vita. Allo stesso tempo, robot per la cura personale integrati con dispositivi indossabili e sistemi IoT possono assistere le persone fragili nella vita quotidiana e raccogliere biomarcatori digitali e dati comportamentali utili per la prevenzione, il monitoraggio e l’adattamento delle terapie.