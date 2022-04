Robotica, Entrepreneurship Award 2022: candidature fino al 9 maggio

Via alla sfida per l’euRobotics Entrepreneurship Award, il premio che viene conferito annualmente alla start-up più promettente nel settore della robotica.

L’edizione 2022 si terrà dal 28 al 30 giugno al Forum Europeo della Robotica.

I partecipanti al concorso acquisiranno preziose competenze su come presentare un’idea di investimento, suscitando interesse nella loro azienda da parte della comunità della robotica e degli investimenti. In particolare, ogni candidatura sarà sottoposta al parere di una giuria di esperti e pionieri in tale ambito e i candidati riceveranno: un feedback sul loro pitch e sul loro progetto da parte del comitato di selezione; un’offerta di altre cinque ore di consulenza da parte di esperti europei di imprenditoria robotica

Cinque partecipanti saranno selezionati come finalisti e faranno un pitch nel workshop aperto Entrepreneurship Award e riceveranno un diploma di finalista e il riconoscimento nei social media ERF ed euRobotics.

Per il primo classificato verrà assegnato un premio in denaro di 2.500 euro. È possibile inviare la propria candidatura entro il 9 maggio 2022.