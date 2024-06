Robotica, open call del progetto Corob: sfida da 2 milioni per startup e Pmi europee

E’ online la call Corob (Cooperative Robotics Powered by AI and DATA for Flexible Production Cells) per progetti di robotica collaborativa incentrata sull’uomo, con scadenza per le candidature fissata all’8 luglio 2024. Lo scopo del bando è integrare e testare soluzioni innovative nel quadro del progetto Corob, per migliorare l’efficienza e la flessibilità dei processi di produzione basati sulla saldatura ad arco utilizzando un sistema multi-robot cooperativo alimentato da tecniche di ispezione, monitoraggio, controllo e intelligenza artificiale.

L’iniziativa mira a promuovere soluzioni multi-robotiche per processi di produzione basati sulla saldatura, promuovendo efficienza e flessibilità attraverso sforzi collaborativi e tecnologie all’avanguardia. Nello specifico, il bando prevede 2 strumenti di finanziamento distinti: Soluzioni alle sfide, rivolto a integrare e testare soluzioni di tecnologie innovative da integrare e validare nei prodotti fisici all’interno dei casi di utilizzo del progetto, con l’aspettativa di finanziare fino a 10 fornitori di tecnologie per 12 mesi; Esperimenti per tecnologie abilitanti per servizi digitali, per un massimo di 5 fornitori tecnologici che intendano sviluppare servizi digitali di risposta alle sfide e applicabili nelle aree dei casi d’uso e interoperabili con la piattaforma Corob per una durata di 9 mesi

Possono candidarsi al bando startup e Pmi provenienti dai Paesi membri UE e associati a Horizon Europe in modalità singola.

Il budget ammonta a 2 milioni di euro con la possibilità per ciascuna impresa finanziata di ricevere: per lo strumento Soluzioni alle sfide, un massimo di 150.000 euro a un tasso di cofinanziamento del 70% per le Pmi e del 100% per le startup; esperimenti per tecnologie abilitanti per servizi digitali, un tetto di 100.000 euro a un tasso di cofinanziamento del 70% per le PMI e del 100% per le startup.