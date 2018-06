Robotica, programma di accelerazione per startup: finanziamenti fino a 120mila euro

Si chiama RobotUnion ed è il programma europeo di accelerazione per startup attive nel settore della robotica. Nato da un progetto finanziato da Horizon 2020, RobotUnion è il primo Digital Innovation Hub (Dih) in Europa dedicato alla robotica, ovvero un ecosistema che coinvolge PMI e start-up insieme a grandi aziende, ricercatori, programmi di accelerazione e investitori. L’obiettivo è quello di creare le migliori condizioni per il successo commerciale a lungo termine per tutti i soggetti coinvolti, come previsto dalla definizione di Dih da parte della Commissione europea.

Il programma implementato selezionerà nella prima fase 20 startup che riceveranno un finaziamento di 3.800 euro ciascuna e supportate con servizi di accelerazione offerti dai parte dei partner di progetto. Le migliori 10 entreanno a far parte del programma di accelerazione vero e proprio e riceveranno un supporto finanziario massimo di altri 120.000 euro. Nell’ultima fase, le migliori 4 startup riceveranno ulteriori 120.000 euro e ulteriori servizi gratuiti.

Le startup ricercate devono lavorare nel settore della robotica; verrà data precedenza alle startup che operano anche nei seguenti settori verticali: Agrifood Healthcare Civil Engineering Manufacturing Open Disruptive Innovation. Le startup interessate possono candidarsi entro il 3 luglio 2018.