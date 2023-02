Rocca e Fontana vincono in Lazio e Lombardia con oltre il 50% dei voti

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria netta di Francesco Rocca nel Lazio e del riconfermato Attilio Fontana in Lombardia alle regionali, quando sono state scrutinate tutte le sezioni in Lombardia, mentre ne mancano sette nel Lazio. Rocca è al 53,88%, Fratelli d’Italia è al 33,62, nettamente primo partito in regione.

La Lega è all’8,52%, Forza Italia all’8,43%, la lista civica Rocca Presidente al 2,03%, l’Udc all’1,62%, Noi Moderati all’1,13%. Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, si ferma al 33,50%. Tra i partiti, il Pd è al 20,25%, Azione-Italia Viva al 4,87%, la lista civica D’Amato Presidente al 3,05%, Verdi e Sinistra-Europa Verde-Possibile al 2,75%, Demos 1,19%, +Europa-Radicali Italiani-Volt 0,96%, Psi 0,52%. Donatella Bianchi ottiene il 10,76%, sostenuta dal M5S all’8,54% e dal Polo Progressista all’1,21%. Chiudono Sonia Pecorilli del Pci allo 0,985% e Rosa Rinaldi di Unione Popolare allo 0,88%.

In Lombardia, il governatore uscente Attilio Fontana vince con il 54,67%. Nella coalizione di centrodestra il primo partito è Fratelli d’Italia, che con il 25,18% conquista il primato regionale tra le liste. La Lega è al 16,53%, Forza Italia al 7,23%. La Lista Fontana Presidente ottiene il 6,16%, mentre Noi Moderati l’1,17%. Pierfrancesco Majorino (centrosinistra) è al 33,93%. Tra i partiti, il Pd è al 21,82%, il M5S è al 3,93%, la lista Patto Civico – Majorino Presidente al 3,82%, Alleanza Verdi – Sinistra al 3,23%. Letizia Moratti è al 9,871%, con la lista Moratti Presidente al 5,30% e Azione-Italia Viva al 4,25%. Mara Ghidorzi di Unione Popolare è all’1,53%, con la lista Unione Popolare che ottiene l’1,39%.

