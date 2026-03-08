Rocca “Nei contesti di guerra le donne pagano il prezzo più alto”





ROMA (ITALPRESS) – Celebrare il talento, il coraggio e la determinazione delle donne che con il loro impegno contribuiscono a rendere grande il territorio. È questo lo spirito di “Donne che fanno grande il Lazio”, l’incontro promosso dalla Regione Lazio e ospitato negli spazi del WeGil a Roma, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha ricordato come la condizione femminile nel mondo resti segnata da profonde disuguaglianze. “Noi oggi celebriamo in un Paese molto fortunato – ha sottolineato – spesso non ci rendiamo conto di quanto vivere in Occidente sia un privilegio. Nei contesti di guerra le donne pagano il prezzo più alto: oggi 680 milioni di donne vivono in contesti di conflitto”. xs8/vbo/mca1