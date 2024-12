Roccella “Da Governo risorse consistenti per famiglie e natalità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo ha sempre messo al centro la

famiglia, la natalità e le pari opportunità: abbiamo messo in

campo risorse consistenti fin dalla prima finanziaria, parliamo di

5 miliardi di euro circa in provvedimenti importanti”. Lo

sottolinea la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella a margine

dell’evento Famiglia è Patria, a Palermo. “Abbiamo cominciato

aumentando i congedi parentali e li stiamo tuttora aumentando,

così come fatto con l’assegno unico – aggiunge Roccella -.

Quest’anno nella finanziaria abbiamo deciso di mettere risorse su

un bonus di mille euro a favore dei nuovi nati, mentre

sull’assegno unico ci sono stati problemi perché è sotto procedura

di infrazione in Europa: abbiamo aumentato soprattutto l’accesso

delle donne al mondo del lavoro, attraverso provvedimenti come ad

esempio quello della decontribuzione a partire dal secondo figlio.

Sono cresciuti pure i rimborsi per gli asili nido e gli stessi

asili nido sono aumentati attraverso le misure del Pnrr. Da questa

finanziaria ci sarà praticamente un asilo nido gratuito a partire

dal primo figlio. Le nostre preoccupazioni per il drammatico calo

della natalità in Italia si sono immediatamente tradotte in misure

concrete, che hanno già dato risultati sul piano dell’occupazione

femminile e speriamo li diano anche alla voce nascite”, conclude.

(ITALPRESS).

