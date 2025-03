Roccella “Il femminicidio da ora è un reato autonomo”

ROMA (ITALPRESS) – “Fin dall’inizio del nostro mandato la violenza sulle donne è stata un tema centrale: abbiamo cercato di intervenire sugli strumenti di prevenzione, con l’adozione di misure cautelari. I femminicidi sono diminuiti in misura molto lieve e quindi abbiamo ritenuto di dover intervenire nuovamente”. Lo sottolinea la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Abbiamo dunque introdotto un reato autonomo di femminicidio che verrà punito con l’ergastolo”, ha aggiunto.

mca1/tvi