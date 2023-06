Roccella “Torniamo a rendere premiante la genitorialità”

ROMA (ITALPRESS) – “Le donne che fanno le mamme fanno un lavoro che serve all’intera comunità e questo deve tornare ad avere un riconoscimento. Troppo spesso quando si dice che sei una donna in carriera si riceve un riconoscimento sociale che invece le mamme non hanno. Questo è il punto fondamentale: essere una mamma e un papà deve essere qualcosa di socialmente premiante, non un ostacolo”. Così la ministra alle Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella intervenendo dal palco di Fenix, la festa dell’organizzazione giovanile di Fdi. “Il disegno di legge per rendere l’utero in affitto un reato perseguibile è una battaglia importante perchè svilire l’essere madre e padre, immettere la genitoralità sul mercato, ferisce la dignità della genitorialità. Torniamo a rendere premiante questa cosa semplicemente umana, essere madri e padri”, ha aggiunto il ministro.

