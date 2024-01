Rocco Bellantone presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Il professor Rocco Bellantone è stato nominato presidente dell’Istituto Superiore di Sanità con decreto del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 2023, su proposta del Ministro della Salute. Lo rende noto il Ministero. “Rivolgo al professor Bellantone i migliori auguri di buon lavoro – dichiara il Ministro Schillaci – certo che proseguira’ l’impegno, gia’ avviato in qualita’ di Commissario dell’Istituto, per una continua crescita e valorizzazione dell’Istituto superiore di Sanita’ al fianco del Ministero della Salute, delle Regioni e dell’intero Servizio Sanitario Nazionale”.

Commissario straordinario dell’Iss dall’11 settembre 2023, Bellantone è professore ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Cattolica, campus di Roma, dove dal 2010 al 2022 è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Già presidente del Club delle Uec – Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia italiane, è componente di numerose società scientifiche nazionali e internazionali. Il suo lungo curriculum comprende, tra l’altro, la direzione dell’Unità operativa di Chirurgia endocrina metabolica del Policlinico A. Gemelli di Roma, dove è stato a capo del Centro dipartimentale di Chirurgia endocrina e dell’obesità, nonché direttore del Governo clinico. Ha coperto anche la carica di direttore scientifico dell’ospedale Mater Olbia, in Sardegna. E’ stato presidente della I sezione del Consiglio superiore di sanità. Ha organizzato e diretto l’ospedale Covid della Fondazione Gemelli presso la struttura Columbus. E’ autore di circa 600 lavori scientifici su argomenti di interesse sperimentale e di alcuni trattati di chirurgia generale. E’ stato inserito nella lista dei ‘Top Italian Scientist’ della ‘Via-Academy’. Ha guidato per 12 anni un team di 1.200 ricercatori e ricevuto numerose onorificenze.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti: Ottima scelta, bravo al ministro

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) si felicita con il professor Rocco Bellantone per la sua nomina a presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. “Apprezziamo la scelta del Ministro Schillaci che ha voluto dare continuità al lavoro avviato a settembre da Rocco Bellantone, in qualità di commissario straordinario dell’Istituto. Siamo certi che la sua lunga esperienza, la competenza e l’autorevolezza scientifica saranno preziose per proseguire e sviluppare l’attività dell’Istituto e offriranno un grande apporto nel campo della salute pubblica. I farmacisti italiani gli offrono fin d’ora la massima collaborazione e gli fanno i migliori auguri di buon lavoro”, ha detto il presidente Fofi, Andrea Mandelli.

La Federazione egli Ordini dei medici: Un riconoscimento alla sua attività

“I nostri migliori auguri di buon lavoro, anche a nome di tutto il Comitato centrale della Fnomceo, al collega professor Rocco Bellantone, nominato presidente dell’Istituto Superiore di Sanità”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, accoglie la notizia del conferimento dell’incarico a Bellantone. “Di lui conosciamo e ammiriamo la profonda preparazione – aggiunge – e l’aver sempre coniugato l’attività clinica con quella di ricerca, avendo come faro il bene del paziente. Siamo certi che saprà apportare all’Istituto e a tutto il Servizio sanitario nazionale un patrimonio prezioso di competenze ed esperienza, incarnando, nell’esercizio dei suoi compiti, quei valori di libertà, indipendenza e autonomia che sono scritti nel Codice di deontologia medica”. ”Un grazie al ministro della Salute Orazio Schillaci – conclude Anelli – al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alle Commissioni di Camera e Senato che, con la sua nomina a presidente, hanno voluto dare riconoscimento e continuità alla sua meritoria attività, svolta in questi mesi come Commissario straordinario e, prima ancora, come medico e ricercatore”.